Вратарь сборной Беларуси по пляжному футболу Макаревич: «Нас в списках на медосмотр и аттестацию не было и нет. А опровержение информации гендиректором – это простая формальность»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь сборной Беларуси по пляжному футболу, лучший игрок 2019 года Валерий Макаревич рассказал о ситуации с контрактами в пляжной сборной, которые не будут продлены, а также ответил на слова гендиректора федерации Александра Баранова

– Прошел медосмотр и собрание с руководством, на которое нас не позвали. Обычно на такие мероприятия делаются приказы и оформляют командировочные. Нас в списках на медосмотр и аттестацию не было и нет. А опровержение информации гендиректором – это простая формальность. Решение, скорее всего, уже принято. Ждем уведомления, которое по закону должно быть не позднее чем за месяц до окончания контракта. А они у нас истекают в конце года.

Чат создали сразу после новости о том, что мы выступили против насилия и за честные выборы. И ведутся там какие-то переговоры в тайне от нас. Там все, кроме нас. Не знаю, что там происходит. «Да и нет смысла что-то узнавать», – сказал Макаревич корреспонденту Tribuna.com.

Гендиректор федерации пляжного футбола: «У всех игроков есть действующие соглашения, никаких уведомлений о непродлении контрактов они не получали»

В августе лучшие «пляжники» Беларуси потребовали честных выборов, в октябре их втихаря убрали из сборной: как это сделали и что игроки потеряли