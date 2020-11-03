Гончаренко претендует на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Источник материала: Tribuna.com

РПЛ объявила номинантов на лучшего тренера октября.

В список вошли Виктор Гончаренко ( ЦСКА ), Сергей Семак ( «Зенит» ), Доменико Тедеско ( «Спартак» ), Леонид Слуцкий ( «Рубин» ) и Андрей Талалаев («Ахмат»).

ЦСКА выиграл за отчетный период все 4 матча, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» одержали по две победы и по одному разу сыграли вничью, набрав по 7 очков.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.





Фото: аккаунт РПЛ во «ВКонтакте»

Проголосовать за лучшего тренера месяца можно здесь .