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Гончаренко претендует на звание лучшего тренера октября в РПЛ
03.11.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В список вошли
ЦСКА выиграл за отчетный период все 4 матча, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» одержали по две победы и по одному разу сыграли вничью, набрав по 7 очков.
При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.
Фото: аккаунт РПЛ во «ВКонтакте»
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РПЛ объявила номинантов на лучшего тренера октября.
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