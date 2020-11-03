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Гончаренко претендует на звание лучшего тренера октября в РПЛ

03.11.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

РПЛ объявила номинантов на лучшего тренера октября.

В список вошли Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

ЦСКА выиграл за отчетный период все 4 матча, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» одержали по две победы и по одному разу сыграли вничью, набрав по 7 очков.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.


Фото: аккаунт РПЛ во «ВКонтакте»

Проголосовать за лучшего тренера месяца можно здесь.

 
 
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РПЛ объявила номинантов на лучшего тренера октября.
 
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