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Пауза впрок минскому "Динамо": "зубрам" необходимо зарядить батарейки
03.11.2020 13:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Колумнист Sputnik Руслан Васильев специально написал дату предстоящего поединка в "полном формате", чтобы каждый мог порадоваться пифагорейской красоте цифровой гармонии, которая, как хочется надеяться болельщикам, найдет свое отражение и в хоккее "зубров". Тогда как все последние поражения "Динамо" уйдут в область досадных, утративших актуальность переживаний.
Держать удар
Между тем, когда кукушка ругает петуха, что он бранит кукушку – это еще смешнее, чем в канонической версии насчет корпоративной похвальбы самолюбивых птиц.
Но такова нынче ситуация: "зубры" накапливают неудачи, а вместе с ними отрицательные эмоции. После домашней виктории над Ригой последовали два гостевых поражения на Волге. И если в Нижнем Новгороде "зубрам" откровенно не повезло и они нелепыми ошибками и настроенческим надломом поспособствовали виктории "Торпедо", то в Ярославле "Локомотив" в конкретный день в конкретном матче банально оказался сильнее.
Конечно, воскресный вечер тоже таил в себе иные, а не только пораженческие для минчан варианты развития событий. Ибо, во-первых, сами динамовцы горели желанием и носились по площадке на очень высоких скоростях почти весь матч. Так что при желании фортуна могла бы чуть отвернуть свой тыл от белорусского полпреда в КХЛ.
Во-вторых, фактор арбитража. У "зубров" опять, к сожалению, имелись основания апеллировать в адрес судей, что стали регулярно (приватное оценочное суждение) обижать "Динамо". Однако! Как ни крути, сколь ни верти "игрушку в Ярославле", но тульским пряником она не станет.
Победа "железнодорожников" впрямь оказалась ими заслужена. Поэтому пауза в регулярном чемпионате, да еще такая пауза, что не обременена проблематикой национальной белорусской дружины (ноябрьские спарринги, как и сбор под началом Михаила Захарова, отменены), явно пойдет "зубрам" впрок.
Если же вы решите-таки уточнить сей посыл вопросом "почему?", то я отвечу: "Вудкрофтцам и самому канадцу надо зарядить батарейки". Если же и после этого разъяснения суждено родиться очередному "зачем?", то придется еще больше углубиться в творчество болельщика Вячеслава Бутусова, слегка перефразировав его каноничный текст: "Чтобы музыка была вечной".
Та самая музыка, что звучит в ушах лихостью атак и заставляет верить в мужество отчаянных парней. Та самая музыка, что позволяет дерзать и выходить в плей-офф Кубка Гагарина. Та самая музыка, что, столь громко отзвучав в сентябре, заметно приглушилась в октябре, о чем убедительнее всего расскажет такая подборка фактов.
В "экваториальном" месяце осени "зубры" уступили в восьми матчах из одиннадцати проведенных, чтобы еще и неудачно открыть ноябрьские практики. При этом фиаско пришли во всех выездных поединках, что есть максимально резкий контраст с сентябрьским гостевым стопроцентным результатом.
Но идем дальше. Все три матча в соперничестве с белорусскими наставниками, трудящимися/трудившимися в клубах КХЛ – речь о "Локомотиве" Скабелки и "Сочи" Андриевского – проиграны, что есть тоже ранящее самолюбие обстоятельство.
Ранее игравший редко, но всегда побеждавший Тэйлор перестал быть символом успеха, хотя лично к Дэни никаких претензий по итогам баталии в Ярославле нет и быть не может. Наконец, динамовцы уже отнюдь не третьи в турнирной таблице Западной конференции.
На перерыв "зубры" ушли шестыми, причем нижняя граница плей-офф – уже рядом с нами. Если сегодня "Йокерит" обыграет в гостях "Сочи", что, разумеется, очень реалистично, то речь пойдет об одном-единственном балле преимущества.
Впрочем, это вариант наполовину пустого стакана, который можно рассмотреть как наполовину полный. Несмотря на массовые потери в составе из-за ковидной атаки, "зубры" выиграли три матча в октябре, что для сложившихся обстоятельств не так уж мало. Более того, в нескольких баталиях динамовцам дико не везло, а это значит, что фортуна – тетка капризная, но большей частью справедливая, компенсирует свои фортели в будущем.
Между тем, "зубры" все еще в зоне плей-офф, а Вудкрофт на пару с Захаровым получили уникальную возможность увидеть, как белорусская молодежь, подкрепленная несколькими опытными мастерами из внутреннего чемпионата – Боголейша, Ногачев, Ревенко, способна "тянуть лямку" на уровне КХЛ. Очень полезная, к слову, информация, на многое открывшая глаза. Например, на вратарский стержень Колосова, чье хладнокровие очень даже впечатлило.
Так что не все траурно. Надо просто держать удар, что лучше всех, видимо, понимает Вудкрофт. Ведь с чем нынче столкнулся канадский специалист, осваивавший летом мудрости болельщика Сунь-цзы? С проблемой, о которой сам легендарный китаец написал так: "Есть ситуации, когда стратегия бесполезна, и надо думать". То есть думать по-новому, открывая очередной цикл умозрения.
Ябедничать на судей – это святое
Прежде всего, канадец должен много внимания уделить не только физическому восстановлению хоккеистов, но и психологии. Меня, например, очень тревожит Принс, который после излечения от ковида не забросил еще ни одной шайбы, несмотря на обилие голевых ситуаций.
Такая засуха всегда изнуряет любого амбициозного бомбардира, а у Шэйна ведь есть печальные воспоминания из прошлого сезона, когда он завял после хорошего старта сезона и едва не покинул Минск. А парень он хороший, боевитый. Умиляет, как Принс, собирающийся надеть форму нашей сборной, прикладывает руку к сердцу при исполнении белорусского гимна.
Кстати, недавно таких "лузеров" в составе было двое – еще и Козун, что так же мог нажить комплексов, ибо провалился в сезоне-2019/2020. Но Брэндон отличился в Ярославле, за что отдельное спасибо голкиперу "Локомотива" Паскуале, который (надеемся!) снял сглаз с соотечественника.
Еще одна важнейшая, на мой взгляд, задача штаба Вудкрофта – вновь оживить деятельность "зубров" на трансферном рынке. Даже при здоровом Альмквисте динамовцам не помешал бы квалифицированный защитник-домосед, а уж после травмы шведа – тем более. При всем уважении к Шинкевичу и Знахаренко. Хорошая конкуренция их только взбодрит, а то число ошибок Ильи и Дмитрия резко пошло в гору.
И, наконец, судьи. Позиция болельщиков-стоиков, правда, настаивает на терпении. Дескать, все нюансы арбитража одновременно надо нейтрально принимать и нейтрально отвергать. Конечно, сие не лишено смысла, ибо бесполезно бороться с ветряными мельницами.
Однако! Иногда не следует стесняться донкихотских порывов. Так что на судей стоит ябедничать боссам лиги, ибо, во-первых, количество претензий приближается к критической массе, во-вторых, есть ощущение, что в том же Ярославле имел место "прохозяйский" арбитраж.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Один первый гол "железнодорожников" чего стоил! После него сразу захотелось ерничать, утверждая, что пусть даже все пять полевых игроков соперника влезут во вратарскую площадь "зубров", а бросок нанесет вратарь – судьи после просмотра "кино" признают такой гол легальным.
Конечно, мне могут возразить, что в конкретной ситуации хоккеист "Локомотива" не создавал помехи Тэйлору, да и вообще ярославца подтолкнул в спину Шинкевич, с чьей ошибки все и закружилось в зоне минчан, но в рукаве есть еще и дополнительный аргумент.
В одном сентябрьском и проигранном домашнем матче, кажется, с "Ак Барсом", судьи не засчитали гол Демкова только потому, что у дальней штанги, совсем не влияя на эпизод, чуть-чуть залез коньком во вратарскую "краску" еще один динамовский форвард. Вот и надо показать два эпизода вместе: тут не засчитали, а здесь гол признали легальным. И все не в пользу "зубров".
Но это еще одно указание на необходимость "держать удар". Это главное!
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Минское "Динамо", сыграв и, к сожалению, уступив в минувшее воскресенье ярославскому "Локомотиву" (вторично в текущем чемпионате КХЛ), нынче "встало на паузу", которая...
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