Источник материала: Sputnik Беларусь

Колумнист Sputnik Руслан Васильев специально написал дату предстоящего поединка в "полном формате", чтобы каждый мог порадоваться пифагорейской красоте цифровой гармонии, которая, как хочется надеяться болельщикам, найдет свое отражение и в хоккее "зубров". Тогда как все последние поражения "Динамо" уйдут в область досадных, утративших актуальность переживаний.

Держать удар

Между тем, когда кукушка ругает петуха, что он бранит кукушку – это еще смешнее, чем в канонической версии насчет корпоративной похвальбы самолюбивых птиц.

Но такова нынче ситуация: "зубры" накапливают неудачи, а вместе с ними отрицательные эмоции. После домашней виктории над Ригой последовали два гостевых поражения на Волге. И если в Нижнем Новгороде "зубрам" откровенно не повезло и они нелепыми ошибками и настроенческим надломом поспособствовали виктории "Торпедо", то в Ярославле "Локомотив" в конкретный день в конкретном матче банально оказался сильнее.

Конечно, воскресный вечер тоже таил в себе иные, а не только пораженческие для минчан варианты развития событий. Ибо, во-первых, сами динамовцы горели желанием и носились по площадке на очень высоких скоростях почти весь матч. Так что при желании фортуна могла бы чуть отвернуть свой тыл от белорусского полпреда в КХЛ.

Во-вторых, фактор арбитража. У "зубров" опять, к сожалению, имелись основания апеллировать в адрес судей, что стали регулярно (приватное оценочное суждение) обижать "Динамо". Однако! Как ни крути, сколь ни верти "игрушку в Ярославле", но тульским пряником она не станет.

Победа "железнодорожников" впрямь оказалась ими заслужена. Поэтому пауза в регулярном чемпионате, да еще такая пауза, что не обременена проблематикой национальной белорусской дружины (ноябрьские спарринги, как и сбор под началом Михаила Захарова, отменены), явно пойдет "зубрам" впрок.

Если же вы решите-таки уточнить сей посыл вопросом "почему?", то я отвечу: "Вудкрофтцам и самому канадцу надо зарядить батарейки". Если же и после этого разъяснения суждено родиться очередному "зачем?", то придется еще больше углубиться в творчество болельщика Вячеслава Бутусова, слегка перефразировав его каноничный текст: "Чтобы музыка была вечной".

Та самая музыка, что звучит в ушах лихостью атак и заставляет верить в мужество отчаянных парней. Та самая музыка, что позволяет дерзать и выходить в плей-офф Кубка Гагарина. Та самая музыка, что, столь громко отзвучав в сентябре, заметно приглушилась в октябре, о чем убедительнее всего расскажет такая подборка фактов.

В "экваториальном" месяце осени "зубры" уступили в восьми матчах из одиннадцати проведенных, чтобы еще и неудачно открыть ноябрьские практики. При этом фиаско пришли во всех выездных поединках, что есть максимально резкий контраст с сентябрьским гостевым стопроцентным результатом.

Но идем дальше. Все три матча в соперничестве с белорусскими наставниками, трудящимися/трудившимися в клубах КХЛ – речь о "Локомотиве" Скабелки и "Сочи" Андриевского – проиграны, что есть тоже ранящее самолюбие обстоятельство.

Ранее игравший редко, но всегда побеждавший Тэйлор перестал быть символом успеха, хотя лично к Дэни никаких претензий по итогам баталии в Ярославле нет и быть не может. Наконец, динамовцы уже отнюдь не третьи в турнирной таблице Западной конференции.

На перерыв "зубры" ушли шестыми, причем нижняя граница плей-офф – уже рядом с нами. Если сегодня "Йокерит" обыграет в гостях "Сочи", что, разумеется, очень реалистично, то речь пойдет об одном-единственном балле преимущества.

Впрочем, это вариант наполовину пустого стакана, который можно рассмотреть как наполовину полный. Несмотря на массовые потери в составе из-за ковидной атаки, "зубры" выиграли три матча в октябре, что для сложившихся обстоятельств не так уж мало. Более того, в нескольких баталиях динамовцам дико не везло, а это значит, что фортуна – тетка капризная, но большей частью справедливая, компенсирует свои фортели в будущем.

Между тем, "зубры" все еще в зоне плей-офф, а Вудкрофт на пару с Захаровым получили уникальную возможность увидеть, как белорусская молодежь, подкрепленная несколькими опытными мастерами из внутреннего чемпионата – Боголейша, Ногачев, Ревенко, способна "тянуть лямку" на уровне КХЛ. Очень полезная, к слову, информация, на многое открывшая глаза. Например, на вратарский стержень Колосова, чье хладнокровие очень даже впечатлило.

Так что не все траурно. Надо просто держать удар, что лучше всех, видимо, понимает Вудкрофт. Ведь с чем нынче столкнулся канадский специалист, осваивавший летом мудрости болельщика Сунь-цзы? С проблемой, о которой сам легендарный китаец написал так: "Есть ситуации, когда стратегия бесполезна, и надо думать". То есть думать по-новому, открывая очередной цикл умозрения.

Ябедничать на судей – это святое

Прежде всего, канадец должен много внимания уделить не только физическому восстановлению хоккеистов, но и психологии. Меня, например, очень тревожит Принс, который после излечения от ковида не забросил еще ни одной шайбы, несмотря на обилие голевых ситуаций.

Такая засуха всегда изнуряет любого амбициозного бомбардира, а у Шэйна ведь есть печальные воспоминания из прошлого сезона, когда он завял после хорошего старта сезона и едва не покинул Минск. А парень он хороший, боевитый. Умиляет, как Принс, собирающийся надеть форму нашей сборной, прикладывает руку к сердцу при исполнении белорусского гимна.

Кстати, недавно таких "лузеров" в составе было двое – еще и Козун, что так же мог нажить комплексов, ибо провалился в сезоне-2019/2020. Но Брэндон отличился в Ярославле, за что отдельное спасибо голкиперу "Локомотива" Паскуале, который (надеемся!) снял сглаз с соотечественника.

Еще одна важнейшая, на мой взгляд, задача штаба Вудкрофта – вновь оживить деятельность "зубров" на трансферном рынке. Даже при здоровом Альмквисте динамовцам не помешал бы квалифицированный защитник-домосед, а уж после травмы шведа – тем более. При всем уважении к Шинкевичу и Знахаренко. Хорошая конкуренция их только взбодрит, а то число ошибок Ильи и Дмитрия резко пошло в гору.

И, наконец, судьи. Позиция болельщиков-стоиков, правда, настаивает на терпении. Дескать, все нюансы арбитража одновременно надо нейтрально принимать и нейтрально отвергать. Конечно, сие не лишено смысла, ибо бесполезно бороться с ветряными мельницами.

Однако! Иногда не следует стесняться донкихотских порывов. Так что на судей стоит ябедничать боссам лиги, ибо, во-первых, количество претензий приближается к критической массе, во-вторых, есть ощущение, что в том же Ярославле имел место "прохозяйский" арбитраж.

Один первый гол "железнодорожников" чего стоил! После него сразу захотелось ерничать, утверждая, что пусть даже все пять полевых игроков соперника влезут во вратарскую площадь "зубров", а бросок нанесет вратарь – судьи после просмотра "кино" признают такой гол легальным.

Конечно, мне могут возразить, что в конкретной ситуации хоккеист "Локомотива" не создавал помехи Тэйлору, да и вообще ярославца подтолкнул в спину Шинкевич, с чьей ошибки все и закружилось в зоне минчан, но в рукаве есть еще и дополнительный аргумент.

В одном сентябрьском и проигранном домашнем матче, кажется, с "Ак Барсом", судьи не засчитали гол Демкова только потому, что у дальней штанги, совсем не влияя на эпизод, чуть-чуть залез коньком во вратарскую "краску" еще один динамовский форвард. Вот и надо показать два эпизода вместе: тут не засчитали, а здесь гол признали легальным. И все не в пользу "зубров".

Но это еще одно указание на необходимость "держать удар". Это главное!