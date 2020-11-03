«Кайрат» Шпилевского и Полякова стал чемпионом Казахстана

Источник материала: Tribuna.com

В матче 17 тура казахстанской премьер-лиги алматинский «Кайрат» победил «Ордабасы» (3:1) и стал чемпионом Казахстана, оторвавшись от «Астаны» вырос на 17 очков.

Это первый титул в тренерской карьере белорусского специалиста Алексея Шпилевского, который возглавляет команду с 2019 года. Также в составе «Кайрата» чемпионом стал белорусский защитник Денис Поляков.

«Кайрат» последний раз выигрывал золотые медали чемпионата Казахстана в 2004-м году.

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