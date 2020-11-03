Министр спорта Ковальчук поручил обеспечить ежедневное проведение идеологических бесед со студентами БГУФК

Источник материала: Tribuna.com

В Министерстве спорта и туризма состоялось совещание с руководителями структурных подразделений и подчиненных организаций.

По итогам заседания министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поручил «обеспечить ежедневное проведение идеологических бесед со студентами БГУФК всех групп с I по IV курсы с учетом складывающейся общественно политической ситуации».

В протоколе указано, что срок исполнения поручения со 2 ноября до стабилизации общественно-политической ситуации.