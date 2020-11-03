|
Министр спорта Ковальчук поручил обеспечить ежедневное проведение идеологических бесед со студентами БГУФК
03.11.2020 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Министерстве спорта и туризма состоялось совещание с руководителями структурных подразделений и подчиненных организаций.
По итогам заседания министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поручил «обеспечить ежедневное проведение идеологических бесед со студентами БГУФК всех групп с I по IV курсы с учетом складывающейся общественно политической ситуации».
В протоколе указано, что срок исполнения поручения со 2 ноября до стабилизации общественно-политической ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр спорта Ковальчук поручил обеспечить ежедневное проведение идеологических бесед со студентами БГУФК
В Министерстве спорта и туризма состоялось совещание с руководителями структурных подразделений и подчиненных организаций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)