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Министр спорта Ковальчук поручил обеспечить ежедневное проведение идеологических бесед со студентами БГУФК

03.11.2020 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Министерстве спорта и туризма состоялось совещание с руководителями структурных подразделений и подчиненных организаций.

По итогам заседания министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поручил «обеспечить ежедневное проведение идеологических бесед со студентами БГУФК всех групп с I по IV курсы с учетом складывающейся общественно политической ситуации».

В протоколе указано, что срок исполнения поручения со 2 ноября до стабилизации общественно-политической ситуации.

 
 
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В Министерстве спорта и туризма состоялось совещание с руководителями структурных подразделений и подчиненных организаций.
 
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