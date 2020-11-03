"Манчестер Сити" скоро предложит Месси контракт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в январе предложит аргентинскому форварду Лионелю Месси контракт, пишет Telegraph .

Судьба 33-летнего нападающего может решиться уже в ближайшее время, когда в клуб придет новый президент.

"Горожане" намерены сделать предложение аргентинцу в январе, к этому времени у Месси останется всего полгода до окончания действующего соглашения. Детали контракта с "Ман Сити" не разглашаются. Известно лишь, что английский клуб готов предложить за Месси 15 миллионов фунтов.

В сентябре Месси заявил, что принял решение продолжить выступать за "Барселону", хотя до этого сообщил руководству о желании расторгнуть действующий контракт.

В текущем сезоне аргентинец провел за "сине-гранатовых" шесть матчей и забил один мяч. В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают 12-е место. На первой строчке "Реал Сосьедад".

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой форвард стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".