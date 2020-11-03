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«Шахтер» – БАТЭ. Матч обслужит бригада Стецурина
03.11.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч 28-го тура чемпионата Беларуси между «Шахтером» и БАТЭ рассудит брестская бригада арбитров во главе с Сергеем Стецуриным.
Стецурин уже отработал на 25 матчах нынешнего чемпионата — рекорд высшей лиги для одного сезона, сообщает
Матч «Шахтер» – БАТЭ состоится 7 ноября в 19.00.
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Матч 28-го тура чемпионата Беларуси между «Шахтером» и БАТЭ рассудит брестская бригада арбитров во главе с Сергеем Стецуриным.
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