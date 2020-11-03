Артур Удрис: «Чувствую, что мои действия сейчас гораздо важнее выступлений за сборную или выигрыша спортивного титула»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский волейболист Артур Удрис рассказал о том, почему решил высказать свою позицию после выборов.

— За неполных три месяца вы стали одним из главных лиц спортивного протеста. Наверное, за всю волейбольную карьеру к вам не было столько внимания, как сейчас. Как ощущения?

— Сейчас действительно многие пишут и благодарят за высказанную позицию. И я еще раз убеждаюсь, что правильно сделал, не пойдя на сделку с совестью.

Но я не стал бы говорить о какой-то популярности, потому что я высказываюсь точно не для пиара. Хотя чувствую, что мои действия сейчас гораздо важнее выступлений за сборную или выигрыша спортивного титула.

Сегодня речь идет о судьбе слишком большого количества людей, в том числе уже пострадавших. И мы не должны допустить, чтобы пострадавшие и умершие за общее дело, стали жертвами напрасно.

— Как вы оцениваете реакцию спортивного сообщества на события в Беларуси?

— Я думал, что резонанс среди спортсменов будет намного больший. Многими я начал очень сильно восхищаться, а в некоторых коллегах разочаровался. Например, наше волейбольное сообщество меня очень расстроило. Я знаю членов национальной сборной, моих друзей, успешных игроков, которых считал честными и справедливыми, но они предпочли молчать.

Я надеялся, что, зная обо всем происходящем, эти люди окажутся посмелее или позлее и начнут бороться. Но нет. Стараюсь никого не осуждать, а вот не разочаровываться не могу.

— Вы говорите, что среди промолчавших волейболистов есть ваши друзья. Вы спрашивали, почему они молчат?

— В самом начале — да. В августе я выступил инициатором письма волейболистов и написал об этом в нашу группу, в которой состоит 20 членов национальной сборной. Ожидал, что наутро увижу шквал сообщений от желающих подписаться. А там — тишина, отозвались буквально два-три человека.

Тогда я начал спрашивать у каждого лично, что они думают по этому поводу. Кто-то вообще проигнорировал мой вопрос, кто-то сказал, что не станет подписываться, кто-то из молодых объяснил, что боится увольнения из МЧС и службы в армии — пожалуй, это единственный аргумент, который я услышал.

Но мне было сложно понять обеспеченных игроков, которые могли бы уехать выступать за границу, но все равно промолчали. Я даже говорил им: «Если вас вдруг выгонят из команды из-за письма, я готов предоставить агента, который подыщет зарубежный клуб». Но люди не отреагировали и на это. И, в общем-то, я похоронил надежды на нашу национальную сборную, – сказал Удрис.