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Латвия – Беларусь. Матч квалификации мужского ЧЕ-2022, который запланирован на 7 ноября, будет перенесен
03.11.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч Латвия – Беларусь в квалификации мужского чемпионата Европы-2022 будет перенесен. Поединок должен был состояться в субботу, 7 ноября, в Валмиере, сообщает
Домашний матч стартового тура отбора с итальянцами, который должен был пройти 4 ноября, ранее был перенесен.
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Латвия – Беларусь. Матч квалификации мужского ЧЕ-2022, который запланирован на 7 ноября, будет перенесен
Матч Латвия – Беларусь в квалификации мужского чемпионата Европы-2022 будет перенесен.
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