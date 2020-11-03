Латвия – Беларусь. Матч квалификации мужского ЧЕ-2022, который запланирован на 7 ноября, будет перенесен

Источник материала: Tribuna.com

Матч Латвия – Беларусь в квалификации мужского чемпионата Европы-2022 будет перенесен. Поединок должен был состояться в субботу, 7 ноября, в Валмиере, сообщает «Прессбол» .

Домашний матч стартового тура отбора с итальянцами, который должен был пройти 4 ноября, ранее был перенесен.