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Левченко о задержании Шавеля: «Футболисты, может поддержите коллегу?»

03.11.2020 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная баскетболистка Елена Левченко призвала футболистов поддержать задержанного второй раз нападающего «Городеи» Ростислава Шавеля.

«Футболисты, может поддержите коллегу? Спорт ведь един и в нем нет разделений. Задумайтесь об этом…» – написала Левченко в инстаграм.

Левченко о задержании Шавеля: «Футболисты, может поддержите коллегу?»

Нападающий «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время мирной акции протеста. Спортсмен находится в ИВС на Окрестина.

Шавель задержан уже во второй раз. Ранее отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости вечером 28 августа.

 

 
 
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Известная баскетболистка Елена Левченко призвала футболистов поддержать задержанного второй раз нападающего «Городеи» Ростислава Шавеля.
 
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