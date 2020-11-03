Сергей Гуренко: «Человек, который у нас готов вкладывать в футбол деньги, должен осознавать, что они не вернутся»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Сергей Гуренко сравнил структуры команды в Беларуси и в Западной Европе.

- Что отличается в плане структуры команд у нас и в Западной Европе?

– Небо и земля, космос и подземелье. Смысл в том, что там на футболе можно зарабатывать приличные деньги. Покупка Роналдо за пару недель отбивает все деньги, вложенные в футболиста. Абонементы, реклама, майки. У нас ты ничего не заработаешь. Вот, приехал Дима Сычев в Беларусь — никто не купит тут его майки. У нас это не работает. Второй момент — это заполняемость трибун, один из основных доходов за границей. Человек, который у нас готов вкладывать в футбол деньги, должен осознавать, что они не вернутся. Если нет дотаций от государства, то только богатый человек может себе позволить себе такую игрушку, – сказал Гуренко в программе «Спорт-кадр».