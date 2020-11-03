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Платформа «Голос» проводит опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси ЧМ-2021?

03.11.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Платформа «Голос» проводит новый опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021.

«В 2021 году Латвия и Беларусь должны провести Чемпионат мира по хоккею. Но сегодня в нашей стране творится беззаконие: власти жестко подавляют мирные протесты, бросают гранаты в безоружных людей, пытают и убивают несогласных с режимом.

– Сейчас чемпионат особенно выгоден Александру Лукашенко.

Через это значимое спортивное и политическое событие он будет легитимизировать свой статус и спасать репутацию. И еще циничнее бороться с народом, требующим его отставки.

18 ноября на заседании Совета Международной федерации хоккея решится судьба ЧМ-2021. Мнение белорусского народа станет определяющим в этих переговорах. Чтобы узнать его, Белорусский фонд спортивной солидарности проводит народный опрос.

Пользователям предлагается ответить на вопрос:

Нужно ли отменить проведение Чемпионата мира по хоккею в Беларуси и перенести его в другую страну, пока у власти находится Александр Лукашенко?

Чтобы поучаствовать в опросе, следует ввести команду /опрос в чат-боте «Голоса» @golosby_bot. С одного номера учитывается только один голос», – говорится в сообщении.

 
 
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Платформа «Голос» проводит новый опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021.
 
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