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Платформа «Голос» проводит опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси ЧМ-2021?
03.11.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«В 2021 году Латвия и Беларусь должны провести Чемпионат мира по хоккею. Но сегодня в нашей стране творится беззаконие: власти жестко подавляют мирные протесты, бросают гранаты в безоружных людей, пытают и убивают несогласных с режимом.
– Сейчас чемпионат особенно выгоден Александру Лукашенко.
Через это значимое спортивное и политическое событие он будет легитимизировать свой статус и спасать репутацию. И еще циничнее бороться с народом, требующим его отставки.
18 ноября на заседании Совета Международной федерации хоккея решится судьба ЧМ-2021. Мнение белорусского народа станет определяющим в этих переговорах. Чтобы узнать его, Белорусский фонд спортивной солидарности проводит народный опрос.
Пользователям предлагается ответить на вопрос:
Нужно ли отменить проведение Чемпионата мира по хоккею в Беларуси и перенести его в другую страну, пока у власти находится Александр Лукашенко?
Чтобы поучаствовать в опросе, следует ввести команду /опрос в
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Платформа «Голос» проводит новый опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021.
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