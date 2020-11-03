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96,7 процентов после почти 20 тысяч голосов за отмену ЧМ в Минске
04.11.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Платформа «Голос» проводит новый опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021.
По состоянию на 23.00 3 ноября проголосовало 19 601 пользователь.
96,7 процентов голосуют за отмену турнира, 1,72 – против отмены, 1,57 – затрудняется ответить.
Чтобы поучаствовать в опросе, следует ввести команду /опрос в чат-боте «Голоса» @golosby_bot. С одного номера учитывается только один голос.
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Платформа «Голос» проводит новый опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021.
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