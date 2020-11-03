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96,7 процентов после почти 20 тысяч голосов за отмену ЧМ в Минске

04.11.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Платформа «Голос» проводит новый опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021.

По состоянию на 23.00 3 ноября проголосовало 19 601 пользователь.

96,7 процентов голосуют за отмену турнира, 1,72 – против отмены, 1,57 – затрудняется ответить.

Чтобы поучаствовать в опросе, следует ввести команду /опрос в чат-боте «Голоса» @golosby_bot. С одного номера учитывается только один голос.

 
 
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Платформа «Голос» проводит новый опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021.
 
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