|
Марадону прооперируют из-за субдуральной гематомы в голове
04.11.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывшему тренеру и игроку сборной Аргентины
Томография показала, что у Марадоны есть субдуральная гематома, которая требует операции.
Подобные гематомы, как правило, появляются при черепно-мозговых травмах, в пожилом возрасте могут формироваться хронические гематомы.
Оперативное вмешательство будет совершено уже сегодня. Ранее Марадона, являющийся тренером
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшему тренеру и игроку сборной Аргентины Диего Марадоне предстоит операция.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)