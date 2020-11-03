Марадону прооперируют из-за субдуральной гематомы в голове

Источник материала: Tribuna.com

Бывшему тренеру и игроку сборной Аргентины Диего Марадоне предстоит операция.

Томография показала, что у Марадоны есть субдуральная гематома, которая требует операции.

Подобные гематомы, как правило, появляются при черепно-мозговых травмах, в пожилом возрасте могут формироваться хронические гематомы.

Оперативное вмешательство будет совершено уже сегодня. Ранее Марадона, являющийся тренером «Химнасии» Ла-Плата, госпитализировали.