"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Футболисты московского "Локомотива" ушли от поражения в матче Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Атлетико", сообщает Sputnik.

Во вторник на "РЖД Арене" "Локомотив" принимал в гостях "Атлетико" в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отметился Хосе Хименес (18-я минута). У "железнодорожников" - Антон Миранчук (25-я, с пенальти).

Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович провел игру на скаймеке запасных.

Позднее во вторник в рамках данного квартета австрийский "Зальцбург" примет мюнхенскую "Баварию".

Следующий матч "железнодорожники" проведут 25 ноября в Мадриде в гостях у "матрасников".

В группе А "Локомотив" после трех туров занимает третье место, набрав два балла. "Атлетико" - на второй строчке с четырьмя баллами в активе.

"Боруссия" уничтожила "Шахтер"

В группе В донецкий "Шахтер" в Киеве с разгромным счетом уступил "Боруссии" из Менхенгладбаха - 0:6. В составе приезжей команды хет-трик оформил Алассан Плеа (8-я, 26-я и 78-я), по голу в свой актив записали Рами Бенсебаини (44-я) и Ларс Штиндль (65-я). Еще один мяч в собственные ворота забил Валерий Бондарь (17-я).

В четвертом туре 25 ноября "горняки" уже отправятся в гости в Менхенгладбах.

После трех туром "Боруссия" пока на первом месте с пятью баллами. "Шахтер" - второй с четырьмя очками.