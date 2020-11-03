Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон может провести бой против экс-игрока НХЛ Жоржа Ларака, пишет Bardown.

Агент Тайсона получил предложение от бывшего канадского хоккеиста. По информации СМИ, если бой состоится, он может получиться абсолютно "диким". Детали переговоров пока не раскрываются.

Напомним, сейчас 54-летний Тайсон готовится к выставочному поединку против Роя Джонса-младшего, запланированного на 28 ноября в Калифорнии. Вместе с тем, соперники довольно серьезно настроены на бой.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

43-летний Ларак провел в НХЛ почти 700 матчей. Он известен выступлениями за "Эдмонтон Ойлерс", "Финикс Койотис", "Питтсбург Пингвинс" и "Монреаль Канадиенс". С "Пингвинс" в 2008 году он дошел до финала Кубка Стэнли.