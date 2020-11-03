|
Тайсон может провести "дикий" бой с экс-игроком НХЛ
04.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон может провести бой против экс-игрока НХЛ Жоржа Ларака, пишет Bardown.
Агент Тайсона получил предложение от бывшего канадского хоккеиста. По информации СМИ, если бой состоится, он может получиться абсолютно "диким". Детали переговоров пока не раскрываются.
Напомним, сейчас 54-летний Тайсон готовится к выставочному поединку против Роя Джонса-младшего, запланированного на 28 ноября в Калифорнии. Вместе с тем, соперники довольно серьезно настроены на бой.
Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.
43-летний Ларак провел в НХЛ почти 700 матчей. Он известен выступлениями за "Эдмонтон Ойлерс", "Финикс Койотис", "Питтсбург Пингвинс" и "Монреаль Канадиенс". С "Пингвинс" в 2008 году он дошел до финала Кубка Стэнли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас 54-летний Тайсон готовится выйти на ринг против Роя Джонса-младшего. Бой запланирован на 28 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)