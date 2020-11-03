СМИ сообщили о готовности Неймара подписать новый контракт с ПСЖ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Бразильский нападающий Неймар готов подписать новый контракт с французским ПСЖ, пишет Marca.

На прошлой неделе СМИ писали, что 28-летний бразилец выдвинул руководству клуба условия продления соглашения . Бразилец не против остаться в Париже еще на пять лет, но с сохранением зарплаты в 36 миллионов евро в год.

По информации источника, бразилец понял, что в сложившейся финансовой ситуации ему не удастся вернуться в "Барселону" в ближайшее время. По этой причине он принял решение остаться в ПСЖ. Об этом он уже сообщил спортивному директору Леонардо.

Вместе с тем, для боссов ПСЖ продление соглашения с бразильцем не является приоритетной целью, так как они сейчас полностью сосредоточены на будущем Килиана Мбаппе, который хочет покинуть клуб летом 2021 года.

Текущее соглашение Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции бразилец принял участие в 4 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса.