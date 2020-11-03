ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ сообщили о готовности Неймара подписать новый контракт с ПСЖ

04.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Бразильский нападающий Неймар готов подписать новый контракт с французским ПСЖ, пишет Marca.

© AFP 2020 / MARCO BERTORELLO
"Манчестер Сити" скоро предложит Месси контракт

На прошлой неделе СМИ писали, что 28-летний бразилец выдвинул руководству клуба условия продления соглашения. Бразилец не против остаться в Париже еще на пять лет, но с сохранением зарплаты в 36 миллионов евро в год.

По информации источника, бразилец понял, что в сложившейся финансовой ситуации ему не удастся вернуться в "Барселону" в ближайшее время. По этой причине он принял решение остаться в ПСЖ. Об этом он уже сообщил спортивному директору Леонардо.

Вместе с тем, для боссов ПСЖ продление соглашения с бразильцем не является приоритетной целью, так как они сейчас полностью сосредоточены на будущем Килиана Мбаппе, который хочет покинуть клуб летом 2021 года. 

Текущее соглашение Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года. 

В нынешнем сезоне чемпионата Франции бразилец принял участие в 4 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бразилец понял, что в современных финансовых реалиях он нескоро вернется в "Барселону" и решил остаться в Париже.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Левченко о задержании Шавеля: «Футболисты, может поддержите коллегу?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика