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СМИ сообщили о готовности Неймара подписать новый контракт с ПСЖ
04.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Бразильский нападающий Неймар готов подписать новый контракт с французским ПСЖ, пишет Marca.
© AFP 2020 / MARCO BERTORELLO
На прошлой неделе СМИ писали, что 28-летний бразилец выдвинул руководству клуба
По информации источника, бразилец понял, что в сложившейся финансовой ситуации ему не удастся вернуться в "Барселону" в ближайшее время. По этой причине он принял решение остаться в ПСЖ. Об этом он уже сообщил спортивному директору Леонардо.
Вместе с тем, для боссов ПСЖ продление соглашения с бразильцем не является приоритетной целью, так как они сейчас полностью сосредоточены на будущем Килиана Мбаппе, который хочет покинуть клуб летом 2021 года.
Текущее соглашение Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции бразилец принял участие в 4 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса.
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Бразилец понял, что в современных финансовых реалиях он нескоро вернется в "Барселону" и решил остаться в Париже.
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