Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Истанбула», «ПСЖ» против «Лейпцига», «Барса» принимает киевское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Истанбулом», «Ювентус» – с «Ференцварошем», «ПСЖ» встречается в гостях с «РБ Лейпциг», а «Барселона» принимает киевское «Динамо». «Зенит» играет дома с «Лацио», «Краснодар» встречается на выезде с «Севильей», дортмундская «Боруссия» – с «Брюгге», а «Челси» принимает «Ренн».

Лига чемпионов

3-й тур

Группа F

Группа E

Группа H

Группа G

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.