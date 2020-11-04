|
Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Истанбула», «ПСЖ» против «Лейпцига», «Барса» принимает киевское «Динамо»
04.11.2020 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов
3-й тур
Группа F
Группа E
Группа H
Группа G
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Истанбула», «ПСЖ» против «Лейпцига», «Барса» принимает киевское «Динамо»
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Истанбулом», «Ювентус» – с «Ференцварошем», «ПСЖ» встречается в гостях с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)