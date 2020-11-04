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Макслайн – первая лига. Перенесенные матчи. «Крумкачы» – «Спутник», «Сморгонь» выиграла у «Нафтана»

04.11.2020 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоятся перенесенные матчи «Макслайн – первой лиги».

Макслайн – первая лига

Перенесенные матчи

19-й тур

Сморгонь – Нафтан 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 ноября, 15.00, «Юность»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 90 Сидор.
СморгоньЩербаченя, Болтрушевич, Францев, Молчанов, Масловский, Якубович, Сидор, Новик, Копач, Дуксо, Зенько.
НафтанСай, Красий, Новик, Плясунов, Кучеров, Голенко, Фазылов, Лаваль, Янченко, Клещенок, Алиев.

20-й тур

Крумкачы – Спутник
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

 
 
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