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Председатель «Юности» Шишов написал заявление об уходе («Хоккейная варка»)

04.11.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации «Хоккейной варки», председатель «Юности» Михаил Шишов написал заявление об уходе.

Шишов руководил столичной командой с начала прошлого сезона. За время работы в клубе стал чемпионом Беларуси. Сообщается, что Шишов займет руководящую должность в спортивной сфере.

 
 
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По информации «Хоккейной варки», председатель «Юности» Михаил Шишов написал заявление об уходе.
 
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