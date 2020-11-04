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Председатель «Юности» Шишов написал заявление об уходе («Хоккейная варка»)
04.11.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации «Хоккейной варки», председатель «Юности» Михаил Шишов написал заявление об уходе.
Шишов руководил столичной командой с начала прошлого сезона. За время работы в клубе стал чемпионом Беларуси. Сообщается, что Шишов займет руководящую должность в спортивной сфере.
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По информации «Хоккейной варки», председатель «Юности» Михаил Шишов написал заявление об уходе.
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