Председатель «Юности» Шишов написал заявление об уходе («Хоккейная варка»)

Источник материала: Tribuna.com

По информации «Хоккейной варки», председатель «Юности» Михаил Шишов написал заявление об уходе.

Шишов руководил столичной командой с начала прошлого сезона. За время работы в клубе стал чемпионом Беларуси. Сообщается, что Шишов займет руководящую должность в спортивной сфере.