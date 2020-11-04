Источник материала: Tribuna.com

Спортсмены и тренеры из Израиля призвали премьер-министра страны выступить против насилия в Беларуси.

«Мы, представители сообщества «Беларусы в Израиле», глубоко обеспокоены ситуацией в Беларуси. На протяжение трех месяцев после президентских выборов 09.08.2020 в стране происходят вопиющие репрессии против мирных граждан. Эти репрессии коснулись, в том числе, нескольких граждан Израиля, а также еврейской общины в Беларуси.

Израиль – страна, построенная выжившими в Холокосте и их потомками. История учит нас, что страшные события середины 20 века произошли на фоне мирового молчания. Сегодня мир изменился. Большинство лидеров демократических стран Европы и Америки открыто выступили против режима Лукашенко и поддержали народный протест в Беларуси. Среди стран, признавших Лукашенко, Сирия, Иран, Туркменистан, Венесуэла. С какими из этих стран Израиль хочет ассоциироваться?

Господин премьер-министр, мы знаем о ваших личных успехах как главы государства во внешней политике. Вы много делаете для поддержания имиджа нашей страны как единственной демократии на Ближнем Востоке. Мы призываем вас выступить против насилия в Беларуси и поддержать лидеров народного протеста во главе со Светланой Тихановской.

Выходцы из Беларуси внесли большой вклад в становление и развитие государства Израиль. В Беларуси родились отец современного иврита Элиэзер Бен Йехуда, президенты Хаим Вайцман, Зальман Шазар, Шимон Перес, премьер-министр Менахем Бегин, раввин Шнеур Зальман, многие другие выдающиеся представители еврейского народа, включая вашего деда раввина Натана Милейковского. В это трудное для Беларуси время мы призываем Вас поддержать свободолюбивый народ Беларуси!», – говорится в обращении.

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