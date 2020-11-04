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Физиотерапевт Старовойтов о реакции спортсменов, с которыми работал, на задержание: «Почти никто мне не написал, вот такая у нас реальность»

04.11.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Физиотерапевт Никита Старовойтов, работавший с национальной сборной по биатлону, юношеской хоккейной сборной и командой по тяжелой атлетике Никита Старовойтов рассказал о том, как отреагировали спортсмены на его задержание.

«В свое время работал со многими спортсменами. Начинал с мужской сборной по биатлону, потом стал сотрудничать с женской командой. Там восстанавливал ребят по ходу сезона, иногда делал анализ на биохимию, на тренировках брал анализ на лактат. Перед Олимпийскими играми-2018 работал с женской сборной, периодически ездил на сборы с Домрачевой – просто она чаще всего тренировалась отдельно от остальных, вместе с мужем. С Бьорндаленом тоже довелось поработать на паре сборов, на сборе в Австрии помогал австрийской женской сборной. Перед Олимпиадой в сборной меня заменил другой доктор, а меня направили на этапы Кубка мира по горным лыжам, работал с Данилочкиным. После перерыва в течение сезона сотрудничал с юношеской сборной по хоккею, там в основном восстанавливал ребят после травм и ушибов. С ними мы взяли второе место на Олимпийском фестивале в Боснии, обошли финнов и россиян. Был со сборной U-20 на чемпионате мира по хоккею, работал с Протасом. Летом пришел в женскую сборную по тяжелой атлетике, тут старался давать ЛФК, тоже занимался восстановлением после травм, мануальной терапией, массажем и тейпированием.

Знаю, что «Трибуну» читает достаточно людей, чтобы все эти спортсмены узнали, что меня задержали. Но, к моему большому разочарованию, почти никто мне не написал, вот такая у нас реальность. Пытался как-то проанализировать их действия: это страх перед потерей карьеры и тех копеек, что они зарабатывают? Так не обязательно же писать пост обо мне, можно просто написать сообщение. У нас с ними достаточно дружеские отношения, но слов поддержки особо не слышал. Написала только одна девочка из тяжелой атлетики, но она только иногда приезжает на сборы, не является основным членом команды. Зато в такое время все становится понятным, видишь естество каждого человека», – сказал Старовойтов.

Этот физиотерапевт работал с Протасом и Домрачевой, а в итоге попал на сутки и чуть не получил уголовку – пришлось бежать из страны

 
 
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Физиотерапевт Никита Старовойтов, работавший с национальной сборной по биатлону, юношеской хоккейной сборной и командой по тяжелой атлетике Никита Старовойтов...
 
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