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Лига чемпионов. «Цмокі» оказались сильнее «Шоле»
04.11.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лига чемпионов
Группа С
Цмокі–Мінск (Беларусь) – Шоле (Франция) – 82:75 (19:17, 26:16, 16:19, 21:23)
4 ноября, 20.00. Минск, Falcon Club
Группа С: Цмокі – 1–0, Хапоэль Холон – 0–0, АЕК – 0–0, Шоле – 0–1.
Две лучшие команды группы выйдет в 1/8 финала.
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Лига чемпионов Группа С Цмокі–Мінск (Беларусь) – Шоле (Франция) – 82:75 (19:17, 26:16, 16:19, 21:23) 4 ноября, 20.00.
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