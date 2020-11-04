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Лига чемпионов. «Цмокі» оказались сильнее «Шоле»

04.11.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лига чемпионов

Группа С

Цмокі–Мінск (Беларусь) – Шоле (Франция) – 82:75 (19:17, 26:16, 16:19, 21:23)

4 ноября, 20.00. Минск, Falcon Club

Группа С: Цмокі – 1–0, Хапоэль Холон – 0–0, АЕК – 0–0, Шоле – 0–1.

Две лучшие команды группы выйдет в 1/8 финала.

 
Теги: Минск
 
 
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Лига чемпионов Группа С Цмокі–Мінск (Беларусь) – Шоле (Франция) – 82:75 (19:17, 26:16, 16:19, 21:23) 4 ноября, 20.00.
 
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