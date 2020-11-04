ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Ситникова: «Никогда такого не было, чтобы выходила в Минске на улицу и боялась. А сейчас страшно»

04.11.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Александра Ситникова рассказала о своем эмоциональном состоянии после выхода из жодинской тюрьмы.

«Состояние разное. Бывает лучше, бывает хуже. Не чувствуешь безопасности. Пытаюсь вечером выходить на улицу, чтобы просто подышать воздухом и ловлю себя на мысли, что мне страшно. Страшно идти по улице, потому что можешь просто идти по дороге,  и тебя заберут. Скажут, что выкрикивал лозунги. Или стоял где-то.

От этого никто не застрахован. Таких историй видела очень много. Никогда такого не было, чтобы выходила в Минске на улицу и боялась. А сейчас страшно», – сказала Ситникова.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Александра Ситникова рассказала о своем эмоциональном состоянии после выхода из жодинской тюрьмы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Спортсмены и тренеры из Израиля призвали премьер-министра страны выступить против насилия в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика