Александра Ситникова: «Никогда такого не было, чтобы выходила в Минске на улицу и боялась. А сейчас страшно»

Источник материала: Tribuna.com

Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Александра Ситникова рассказала о своем эмоциональном состоянии после выхода из жодинской тюрьмы.

«Состояние разное. Бывает лучше, бывает хуже. Не чувствуешь безопасности. Пытаюсь вечером выходить на улицу, чтобы просто подышать воздухом и ловлю себя на мысли, что мне страшно. Страшно идти по улице, потому что можешь просто идти по дороге, и тебя заберут. Скажут, что выкрикивал лозунги. Или стоял где-то.

От этого никто не застрахован. Таких историй видела очень много. Никогда такого не было, чтобы выходила в Минске на улицу и боялась. А сейчас страшно», – сказала Ситникова.