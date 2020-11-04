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Александра Ситникова: «Никогда такого не было, чтобы выходила в Минске на улицу и боялась. А сейчас страшно»
04.11.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Александра Ситникова рассказала о своем эмоциональном состоянии после выхода из жодинской тюрьмы.
«Состояние разное. Бывает лучше, бывает хуже. Не чувствуешь безопасности. Пытаюсь вечером выходить на улицу, чтобы просто подышать воздухом и ловлю себя на мысли, что мне страшно. Страшно идти по улице, потому что можешь просто идти по дороге, и тебя заберут. Скажут, что выкрикивал лозунги. Или стоял где-то.
От этого никто не застрахован. Таких историй видела очень много. Никогда такого не было, чтобы выходила в Минске на улицу и боялась. А сейчас страшно», – сказала Ситникова.
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Александра Ситникова: «Никогда такого не было, чтобы выходила в Минске на улицу и боялась. А сейчас страшно»
Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Александра Ситникова рассказала о своем эмоциональном состоянии после выхода из жодинской тюрьмы.
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