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Начальник ГУБОПиК МВД Карпенков: «Видим, как в толпе под стягами коллаборантов идут группы распоясавшихся футбольных хулиганов»

05.11.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Начальник ГУБОПиК МВД полковник милиции Николай Карпенков рассказал о том, кто участвует в мирных протестах.

– В своих интервью вы и ваши сотрудники призывали общество обратить внимание на проблему ультралевых и ультраправых молодежных движений. Эта проблема проявила себя после выборов. Хотя планомерная работа ГУБОПиК с наиболее агрессивным контингентом дала плоды, выходки анархистов, футбольных фанатов разного толка вами пресекаются… Оправдался ли прогноз, что так называемые антифашисты и те же анархисты, плюнув на свои принципы, объединятся в дни массовых беспорядков под бело-красно-белым флагом с фанатами-неонацистами?

– Мы много раз приводили пример Украины, где околофутбольщики-нацисты сгруппировались на Майдане с псевдоантифашистами и анархистами против государства, милиции. За всем этим стоят спецслужбы различных государств, которые вкладывают финансы, управляют определенными процессами. И у нас тоже сейчас все радикалы объединились. Видим, как в толпе под стягами коллаборантов идут группы распоясавшихся футбольных хулиганов. В той же толпе анархисты маршируют под барабаны со своими речовками. Рядом обиженные и просто психически больные люди. Они готовы раскидывать острые металлические «ежи» и шурупы под технику, готовить «коктейли Молотова». Абсолютно разношерстную массу сплачивает мечта о свержении действующей власти. Заказ извне: работа по этому сценарию. Nexta — командир, который дает указания. А спецслужбы разрабатывают целые планы действий по глубокому расколу белорусского общества, разрушению нашей экономики, – сказал Карпенков.

 
 
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Начальник ГУБОПиК МВД полковник милиции Николай Карпенков рассказал о том, кто участвует в мирных протестах.
 
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