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Прокуратура наладила работу «Бобруйска». Там плохо готовили вратарей

05.11.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Прокуратура Бобруйска рассмотрела коллективное обращение родителей воспитанников детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена» ГУ «Хоккейный клуб Бобруйск» о ненадлежащей организации учебно-тренировочного процесса. И провела проверку.

В ходе проверки доводов заявителей прокурорские работники установили недостатки при принятии управленческих решений со стороны руководства спортивного клуба, реализации кадровой политики, проведении учебно-тренировочных мероприятий. Это среди прочего сказалось на результатах и достижениях команд хоккейной школы.

Например, в клубе не в полном объеме вели подготовку хоккеистов-вратарей. Показатели развития хоккейного клуба, которые утвердил Бобруйский горисполкомом и согласовала ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», выполнялись только частично.

Как итог — прокуратура Бобруйска внесла председателю Бобруйского горисполкома представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения законодательства. После рассмотрения акта надзора три должностных лица ГУ «Хоккейный клуб Бобруйск» привлечены к дисциплинарной ответственности, организована необходимая подготовка спортсменов-учащихся.

К слову, появилась и положительная динамика выступлений команд данной хоккейной школы, уточнила прокурорская пресс-служба.

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Прокуратура Бобруйска рассмотрела коллективное обращение родителей воспитанников детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена» ГУ...
 
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