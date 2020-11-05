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Жерар Пике: «Барса» на спаде и становилась хуже с каждым годом. Перемены были необходимы»
05.11.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
«Клуб сейчас такой, какой есть. Он находится в процессе перестройки, эти перемены, я думаю, были необходимы. Нам нужно было все изменить.
Очевидно, что мы были на спаде и с каждым годом становились немного хуже. У нас мало времени, но нужно становиться лучше. В «Барселоне» никогда не бывает переходного года, ты всегда обязан побеждать.
Сейчас у нас выборы [нового президента клуба], придет новое правление, и мы будем видеть постепенные изменения в ближайшие месяцы», – сказал Пике.
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о спаде клуба в последние годы.
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