Жерар Пике: «Барса» на спаде и становилась хуже с каждым годом. Перемены были необходимы»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о спаде клуба в последние годы.

«Клуб сейчас такой, какой есть. Он находится в процессе перестройки, эти перемены, я думаю, были необходимы. Нам нужно было все изменить.

Очевидно, что мы были на спаде и с каждым годом становились немного хуже. У нас мало времени, но нужно становиться лучше. В «Барселоне» никогда не бывает переходного года, ты всегда обязан побеждать.

Сейчас у нас выборы [нового президента клуба], придет новое правление, и мы будем видеть постепенные изменения в ближайшие месяцы», – сказал Пике.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!