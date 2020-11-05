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«МЮ» рассчитывает на Сульшера в долгосрочной перспективе
05.11.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает Sky Sports, руководство клуба поддерживает специалиста и рассматривает его в контексте долгосрочной совместной работы.
В то же время стороны понимают, что результаты и игра команды должны стать лучше.
Ранее сообщалось, что «МЮ» обращался к представителям экс-тренера «Тоттенхэма»
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Оле-Гуннар Сульшер, вероятно, продолжит работать главным тренером «Манчестер Юнайтед».Как сообщает Sky Sports, руководство клуба поддерживает специалиста и...
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