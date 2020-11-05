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Широкову грозит лишение свободы на срок до двух лет за избиение судьи. Дело передают в суд
05.11.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова прокомментировала уголовное дело в отношении экс-футболиста сборной России
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, из хулиганских побуждений).
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила Нефедова.
Максимальная санкция по указанной статье – лишение свободы на два года. В ином случае может быть назначено наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.
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Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова прокомментировала уголовное дело в отношении экс-футболиста сборной России Романа Широкова в...
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