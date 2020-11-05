ОБСЕ рекомендовала Беларуси снять ограничения с 70 заблокированных сайтов

Источник материала: Tribuna.com

5 ноября на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ был представлен доклад, на котором было отмечено, что президентские выборы в Беларуси имели очевидные недостатки, не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом, не были свободными и справедливыми.

В докладе также отмечается, что средства массовой информации и безопасность журналистов в Беларуси подвергаются массированным нападкам.

«Свобода средств массовой информации и безопасность журналистов подвергаются массированным нападкам, равно как и свобода собраний и объединений, а также право на свободу и безопасность. Тем не менее выборы и нарушения прав человека связаны друг с другом. Без демократических и структурных реформ нельзя ожидать, что необходимые правовые реформы дадут желаемый эффект», — подчеркивается в докладе.

В соответствии с мандатом и на основе выводов докладчик представил рекомендации Беларуси, ОБСЕ и международному сообществу, которые могут способствовать разрешению драматической ситуации, связанной с президентскими выборами и соответствующими массовыми нарушениями прав человека, отмечается в документе. Все это было сделано в конструктивном духе с учетом будущего Беларуси как европейской страны, где соблюдаются права человека, есть демократия и верховенство закона, указано в докладе.

Минску рекомендуется обеспечить безопасность всех журналистов и воздерживаться от любых преследований, связанных с исполнением ими своих обязанностей, изъятия и повреждения оборудования и видеоматериалов; содействовать аккредитации иностранных журналистов; воздержаться от вмешательства в доступ к интернету, в том числе мобильному, и прекратить цензуру и блокировку сайтов, а также снять ограничения с 70 сайтов, которые заблокированы в настоящее время. «Обеспечить благоприятные условия для работы журналистов и СМИ», — подчеркивается в докладе.

Напомним, сайт Tribuna.com был заблокирован после выборов президента. В списках блокировок БелГИЭ – госинспекции по электросвязи Минсвязи и информатизации Беларуси – на 21 августа 73 ресурса. Среди них сайты таких изданий, как Еврорадио, Радыё Свабода, «Салідарнасць», «Белсат», «Витебский курьер», «Виртуальный Брест», «АФН», «Медиазона. Беларусь» и других СМИ, а также сайты tsepkalo.info, babriko.vision, pyx.by, primaries.by и другие.

Tribuna.com при поддержке «Репортеры без границ» запустила зеркало , которое доступно из Беларуси без использования VPN. А ещё мы сделали короткую ссылку .