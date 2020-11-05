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Екатерина Снытина: «Предательство – желать лучшей жизни. Предательство – быть против насилия. Мои дорогие предатели, вы – невероятные!»
05.11.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина отметила, что власти называют предательством.
«Предательство – желать лучшей жизни!
Предательство – работать за рубежом для обеспечения семьи!
Предательство – думать по-другому!
Предательство – выражать гражданскую позицию!
Предательство – быть против насилия!
Мои дорогие предатели, вы – невероятные!
Вместе!» – написала Снытина в своем инстаграм.
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Екатерина Снытина: «Предательство – желать лучшей жизни. Предательство – быть против насилия. Мои дорогие предатели, вы – невероятные!»
Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина отметила, что власти называют предательством.
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