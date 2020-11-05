|
Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать – хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки Nike Lebron
05.11.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов разыскивает парня, который в
«Хочу найти этого парня. Хочу, чтоб он гонял во всю мощь. Это Nike Lebron Limited Edition. Ему нужнее. Надеюсь, у него все хорошо», – написал Кутузов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать – хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки Nike Lebron
Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать — хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)