Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать – хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки Nike Lebron

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал , что «бастовать — хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки.

«Хочу найти этого парня. Хочу, чтоб он гонял во всю мощь. Это Nike Lebron Limited Edition. Ему нужнее. Надеюсь, у него все хорошо», – написал Кутузов.



