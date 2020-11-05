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Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать – хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки Nike Lebron

05.11.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать — хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки.

«Хочу найти этого парня. Хочу, чтоб он гонял во всю мощь. Это Nike Lebron Limited Edition. Ему нужнее. Надеюсь, у него все хорошо», – написал Кутузов.

Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать – хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки Nike Lebron

 
 
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Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов разыскивает парня, который в видео МВД сказал, что «бастовать — хлопотное дельце», чтобы подарить ему кроссовки.
 
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