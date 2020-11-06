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Дмитрий Селюк: «Хотел Гончаренко уехать в Беларусь – пусть едет. Для ЦСКА будет лучше»
06.11.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Дмитрий Селюк призвал ЦСКА расстаться с тренером
«На сколько еще надо купить игроков ЦСКА, чтобы хотя бы в Лиге Европы иметь возможность кого-то обыграть?
В этой группе ЦСКА должен был быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф.
Хотел Гончаренко уехать в Беларусь – пусть едет, не держите. Поверьте, для ЦСКА так будет лучше», – написал Селюк в твиттере.
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Агент Дмитрий Селюк призвал ЦСКА расстаться с тренером Виктором Гончаренко после поражения в Лиге Европы от «Фейеноорда» (1:3).
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