Дмитрий Селюк: «Хотел Гончаренко уехать в Беларусь – пусть едет. Для ЦСКА будет лучше»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Дмитрий Селюк призвал ЦСКА расстаться с тренером Виктором Гончаренко после поражения в Лиге Европы от «Фейеноорда» (1:3).

«На сколько еще надо купить игроков ЦСКА, чтобы хотя бы в Лиге Европы иметь возможность кого-то обыграть?

В этой группе ЦСКА должен был быть на первом месте и досрочно выйти в плей-офф.

Хотел Гончаренко уехать в Беларусь – пусть едет, не держите. Поверьте, для ЦСКА так будет лучше», – написал Селюк в твиттере.