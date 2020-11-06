ЦСКА ставит задачу выиграть два оставшихся домашних матча в ЛЕ - Ганчаренко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Футболисты московского ЦСКА ставят задачу выиграть два оставшихся домашних матча в Лиге Европы, заявил главный тренер "армейце" Виктор Ганчаренко.

Накануне в Роттердаме ЦСКА потерпел поражение от "Фейенорда" в третьем туре группового раунда ЛЕ – 1:3. "Армейцы" с двумя очками занимают четвертое место в квартете К.

"Глядя на то, что у нас происходит в турнирной таблице, ставим себе задачу выиграть два домашних матча в Лиге Европы", - сказал Ганчаренко, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА.

Комментируя результат других российских клубов в еврокубках (Лиге чемпионов и Лиге Европы) - ноль побед в 12 матчах, специалист заявил: "Давайте не посыпать голову пеплом. У нас всех еще есть по три тура. Мы будем верить, что лучше сыграем вторую часть".

"Но нам всем бы хотелось, чтобы команды более интенсивно играли в чемпионате России, тогда ситуация изменится и в еврокубковых матчах", - высказал свою точку зрения Ганчаренко.

В следующем туре ЛЕ "армейцы" 26 ноября примут "Фейенорд" на своем стадионе.