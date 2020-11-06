|
ЦСКА ставит задачу выиграть два оставшихся домашних матча в ЛЕ - Ганчаренко
06.11.2020 09:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Футболисты московского ЦСКА ставят задачу выиграть два оставшихся домашних матча в Лиге Европы, заявил главный тренер "армейце" Виктор Ганчаренко.
© Sputnik / Владимир Песня
Накануне в Роттердаме ЦСКА потерпел поражение от "Фейенорда" в третьем туре группового раунда ЛЕ – 1:3. "Армейцы" с двумя очками занимают четвертое место в квартете К.
"Глядя на то, что у нас происходит в турнирной таблице, ставим себе задачу выиграть два домашних матча в Лиге Европы", - сказал Ганчаренко, слова которого приводит официальный
Комментируя результат других российских клубов в еврокубках (Лиге чемпионов и Лиге Европы) - ноль побед в 12 матчах, специалист заявил: "Давайте не посыпать голову пеплом. У нас всех еще есть по три тура. Мы будем верить, что лучше сыграем вторую часть".
"Но нам всем бы хотелось, чтобы команды более интенсивно играли в чемпионате России, тогда ситуация изменится и в еврокубковых матчах", - высказал свою точку зрения Ганчаренко.
В следующем туре ЛЕ "армейцы" 26 ноября примут "Фейенорд" на своем стадионе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ближайший матч в Лиге Европы "армейцы" проведут на своем поле 26 ноября против "Фейенорда".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)