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Кубарев о «Торпедо-БелАЗ»: «Учитывая, сколько команда пропускает, она не может претендовать на что-то серьезное»

06.11.2020 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Кубарев оценил шансы «Торпедо-БелАЗа» завоевать медали по итогам нынешнего чемпионата, сообщает «Прессбол».

– Под пьедесталом целое столпотворение. Кто из квартета претендентов на тройку вам наиболее симпатичен?

– Сложно сказать. То же Жодино, если бразильцы ловят кураж, показывает интересную игру. Но, учитывая, сколько команда пропускает, она не может претендовать на что-то серьезное. Есть дисбаланс.

Вообще, у Юрия Иосифовича Пунтуса всегда получались команды настроения. Так и сейчас. Смотрим календарь — у «Торпедо» остались матчи с брестским «Динамо», «Ислочью» и «Витебском». Оно может выиграть все, а может ни одного — и в том, и в другом случае это будет неудивительно. Хотя, надо отметить, на своем поле жодинцы выступают очень неплохо.

А симпатии… Наверное, к «Ислочи», потому что из всех претендентов у нее самый маленький ресурс, – сказал Кубарев.

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский специалист Олег Кубарев оценил шансы «Торпедо-БелАЗа» завоевать медали по итогам нынешнего чемпионата, сообщает «Прессбол».
 
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