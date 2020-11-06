|
Кубарев о «Торпедо-БелАЗ»: «Учитывая, сколько команда пропускает, она не может претендовать на что-то серьезное»
06.11.2020 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Кубарев оценил шансы «Торпедо-БелАЗа» завоевать медали по итогам нынешнего чемпионата, сообщает «
– Под пьедесталом целое столпотворение. Кто из квартета претендентов на тройку вам наиболее симпатичен?
– Сложно сказать. То же Жодино, если бразильцы ловят кураж, показывает интересную игру. Но, учитывая, сколько команда пропускает, она не может претендовать на что-то серьезное. Есть дисбаланс.
Вообще, у Юрия Иосифовича Пунтуса всегда получались команды настроения. Так и сейчас. Смотрим календарь — у «Торпедо» остались матчи с брестским «Динамо», «Ислочью» и «Витебском». Оно может выиграть все, а может ни одного — и в том, и в другом случае это будет неудивительно. Хотя, надо отметить, на своем поле жодинцы выступают очень неплохо.
А симпатии… Наверное, к «Ислочи», потому что из всех претендентов у нее самый маленький ресурс, – сказал Кубарев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубарев о «Торпедо-БелАЗ»: «Учитывая, сколько команда пропускает, она не может претендовать на что-то серьезное»
Белорусский специалист Олег Кубарев оценил шансы «Торпедо-БелАЗа» завоевать медали по итогам нынешнего чемпионата, сообщает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)