Феоктистов перешел в «Сочи». Двусторонний контракт рассчитан до конца сезона

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский форвард Никита Феоктистов перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Двусторонний контракт с нападающим рассчитан до конца нынешнего сезона.

С 2014 по 2017 год форвард играл за «Динамо» (Молодечно) – фарм-клуб минского «Динамо» в чемпионате Беларуси. В КХЛ Феоктистов дебютировал в составе «Адмирала» в сезоне 2018/19, а в прошлом году выступал за «Динамо-Минск».

Всего в КХЛ на его счету 45 матчей и 7 (4+3) очков.