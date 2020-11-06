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Феоктистов перешел в «Сочи». Двусторонний контракт рассчитан до конца сезона

06.11.2020 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский форвард Никита Феоктистов перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Двусторонний контракт с нападающим рассчитан до конца нынешнего сезона.

С 2014 по 2017 год форвард играл за «Динамо» (Молодечно) – фарм-клуб минского «Динамо» в чемпионате Беларуси. В КХЛ Феоктистов дебютировал в составе «Адмирала» в сезоне 2018/19, а в прошлом году выступал за «Динамо-Минск».

Всего в КХЛ на его счету 45 матчей и 7 (4+3) очков.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский форвард Никита Феоктистов перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.
 
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