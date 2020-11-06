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Стасевич выставил на аукцион майку сборной Беларуси в поддержку Фонда спортивной солидарности

06.11.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан БАТЭ, хавбек сборной Беларуси Игорь Стасевич выставил на благотворительный аукцион игровую футболку национальной команды с автографом.

Экипировка представлена из последней коллекции.

Все вырученные средства поступят в Фонд спортивной солидарности, который оказывает помощь спортсменам, которые были уволены или отстранены от выступлений за сборную Беларуси за свою гражданскую позицию или за подпись под письмом спортивной общественности, которая выступает против насилия и проведения новых выборов президента Беларуси.

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Капитан БАТЭ, хавбек сборной Беларуси Игорь Стасевич выставил на благотворительный аукцион игровую футболку национальной команды с автографом.
 
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