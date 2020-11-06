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Автор Tribuna.com Максим Нестерков вновь осужден. Он получил 12 суток ареста

06.11.2020 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.сom Максим Нестерков был задержан и доставлен в Первомайское РУВД.

Сегодня состоялся суд. Журналист получил 12 суток. Максим осужден по статье 23.34. Вину признал.

Предварительно, Нестерков был задержан 5 ноября у дома активистки Нины Багинской, у которой силовики проводили обыск.

В настоящее время Максим Нестерков находится на Окрестина.

Напомним, что журналиста уже задерживали на марше в Минске 19 сентября. После его осудили на 15 суток.

В протоколе было указано, что Максим Нестерков 19 сентября около 16:40 по адресу Якуба Коласа, 37, принял активное участие в митинге без разрешения Мингорисполкома, выкрикивая «Жыве Беларусь», а после отказался выполнить законное требование сотрудника Советского РУВД проследовать в служебный автомобиль.Тогда Нестерков признал вину. Суду была передана положительная характеристика с места учебы за подписью декана факультета журналистики БГУ.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.сom Максим Нестерков был задержан и доставлен в Первомайское РУВД.
 
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