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Молдавский «Шериф» рассматривает кандидатуры Вернидуба и Кучука на пост главного тренера

06.11.2020 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Молдавский «Шериф» рассматривает кандидатуры Леонида Кучука и Юрия Вернидуба на пост главного тренера, сообщает «Футбол 24».

Сейчас «Шериф» без главного тренера после отставки Зорана Зекича.

В чемпионате Молдовы «Шериф» лидирует, опережая «Петрокуб» на 3 очка с двумя матчами в запасе. За команду выступает украинец Андрей Близниченко.

Ранее была информация, что Вернидуб может возглавить «Рух». 54-летний специалист с 31 августа находится без клуба после ухода из солигорского «Шахтера».

 
 
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Молдавский «Шериф» рассматривает кандидатуры Леонида Кучука и Юрия Вернидуба на пост главного тренера, сообщает «Футбол 24».
 
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