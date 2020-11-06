Молдавский «Шериф» рассматривает кандидатуры Вернидуба и Кучука на пост главного тренера

Источник материала: Tribuna.com

Молдавский «Шериф» рассматривает кандидатуры Леонида Кучука и Юрия Вернидуба на пост главного тренера, сообщает «Футбол 24».

Сейчас «Шериф» без главного тренера после отставки Зорана Зекича.

В чемпионате Молдовы «Шериф» лидирует , опережая «Петрокуб» на 3 очка с двумя матчами в запасе. За команду выступает украинец Андрей Близниченко.

Ранее была информация , что Вернидуб может возглавить «Рух». 54-летний специалист с 31 августа находится без клуба после ухода из солигорского «Шахтера».