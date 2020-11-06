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Молдавский «Шериф» рассматривает кандидатуры Вернидуба и Кучука на пост главного тренера
06.11.2020 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Молдавский «Шериф» рассматривает кандидатуры Леонида Кучука и Юрия Вернидуба на пост главного тренера, сообщает «Футбол 24».
Сейчас «Шериф» без главного тренера после отставки Зорана Зекича.
В чемпионате Молдовы «Шериф»
Ранее была
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Молдавский «Шериф» рассматривает кандидатуры Леонида Кучука и Юрия Вернидуба на пост главного тренера, сообщает «Футбол 24».
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