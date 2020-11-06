Андрей Барбашинский: «Закон должен функционировать, и в Беларуси он работает. Улица никогда ничего не решала»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский поделился мнением о происходящем в стране.

«В новостях последних дней то и дело появлялись сообщения о повреждении автомобилей, поджоге пунктов охраны правопорядка, блокировке железнодорожных путей и, что особенно шокировало, – избиении женщины, сделавшей замечание за развешивание белых ленточек. Кто это делает, почему?

Таким деструктивным способом, как ни странно, люди пытаются продемонстрировать свою позицию относительно происходящего в стране, показать свое несогласие. Но разве это поступок адекватного, рассудительного, здравомыслящего человека?

В отношении этих событий моя позиция однозначная: агрессии, рукоприкладства не должно быть ни в коем случае. Тот, кто поднимает руку на женщину… Это вовсе за гранью понимания. Таких людей нужно изолировать и, по большому счету, лечить. Единожды ударивший женщину будет бить регулярно. Это психология. Все спортсмены знают, что подобное проявление выражения своего мнения есть ни что иное, как слабость и психологическая несостоятельность. Агрессия неприемлема для сильного человека, уверенного. И не раз доказывалось в нашей стране, что радикализм и агрессия несвойственны нашим людям, и мы этого никогда не одобрим. Более того, такие действия должны пресекаться сразу же в зародыше.

Зашкаливают эмоции – выплесните их в спортивном зале, занимаясь физическим трудом, еще каким-то другим, но не деструктивным, образом. Хотите высказаться – вступайте в диалог.

Конечно, у каждого может быть свое мнение, скажем так, «кухонная политика». Но, выражая его, ни в коем случае нельзя никого оскорблять, избивать, точно так, как нельзя портить имущество. Никому не нравится, когда кто-то начинает бить автомобили, поджигать, раскрашивать стены и так далее. Для чего люди это делают? Для самоутверждения? Если человек не может выразить себя и свое мнение по-другому, мне очень жаль. Уверен, большинство жителей нашей прекрасной страны хотят мира и спокойствия.

Всегда нужно помнить, что любое правонарушение, какой бы сферы мы ни коснулись, карается по закону. Закон должен функционировать, и в Беларуси он работает. Всегда так было, есть и будет. Он не сегодня начал действовать, так было и вчера, и год назад. Государство несет ответственность за порядок в стране, которым мы всегда гордились. А если что-то не устраивает в законодательстве, хотите дискутировать, сейчас работают диалоговые площадки, где можно высказать свое мнение. Не на улице! Потому что улица никогда ничего не решала. Всегда взвешенные решения принимались за круглым столом, за обсуждением насущных вопросов, предложений.

Меня часто спрашивают про государственную символику, каким должен быть флаг Беларуси. Сегодня у меня есть моя символика, моей страны, безмерно любимой. И этим нужно гордиться. Каким быть нашим символам – это законное решение белорусов.

Нужно поддерживать друг друга, а не унижать и оскорблять. Я за суверенную Беларусь без насилия, терактов, хамства. За то, чтобы мы жили в мире и согласии», – сказал Барбашинский.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?