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БАТЭ запустил обратный отсчет к матчу с «Шахтером» на YouTube: «Тот случай, когда на первый план выходят люди. Главное, чтобы не потусторонние силы»
06.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БАТЭ на своем YouTube-канале в стиле обратного отсчета запустил сериал с видео к матчу чемпионата Беларуси с «Шахтером», который пройдет 7 ноября в Солигорске.
В очередном выпуске теперь ретро-подборка встреч с «горняками».
В концовке видео закадровый голос журналиста Андрея Иванова сообщил вот что: «Тот случай, когда статистика отходит на второй план. На первый выходят люди. Главное, чтобы не потусторонние силы»
Игра «Шахтер» – БАТЭ начнется в 19:00.
Напомним, ранее белорусский тренер Сергей Гуренко, комментируя действия судей в Беларуси, назвал их термином «потусторонние силы». Специалист надеется, что в субботнюю игру они не будут вмешиваться.
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БАТЭ запустил обратный отсчет к матчу с «Шахтером» на YouTube: «Тот случай, когда на первый план выходят люди. Главное, чтобы не потусторонние силы»
БАТЭ на своем YouTube-канале в стиле обратного отсчета запустил сериал с видео к матчу чемпионата Беларуси с «Шахтером», который пройдет 7 ноября в Солигорске.
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