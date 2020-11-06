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БАТЭ запустил обратный отсчет к матчу с «Шахтером» на YouTube: «Тот случай, когда на первый план выходят люди. Главное, чтобы не потусторонние силы»

06.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ на своем YouTube-канале в стиле обратного отсчета запустил сериал с видео к матчу чемпионата Беларуси с «Шахтером», который пройдет 7 ноября в Солигорске.

В очередном выпуске теперь ретро-подборка встреч с «горняками».

В концовке видео закадровый голос журналиста Андрея Иванова сообщил вот что: «Тот случай, когда статистика отходит на второй план. На первый выходят люди. Главное, чтобы не потусторонние силы»

Игра «Шахтер» – БАТЭ начнется в 19:00.

«Борьба будет на каждом участке поля». «Шахтер» выпустил ролик к матчу с БАТЭ

ВИДЕО

Напомним, ранее белорусский тренер Сергей Гуренко, комментируя действия судей в Беларуси, назвал их термином «потусторонние силы». Специалист надеется, что в субботнюю игру они не будут вмешиваться.

Гуренко о судействе и штрафах за критику: «Не хотелось бы, чтобы в этой игре присутствовали какие-то потусторонние силы, которые весь чемпионат преследуют»

 
 
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БАТЭ на своем YouTube-канале в стиле обратного отсчета запустил сериал с видео к матчу чемпионата Беларуси с «Шахтером», который пройдет 7 ноября в Солигорске.
 
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