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Ольга Силкина: «Мы с семьей за Лукашенко. Нас все устраивает. Живем в спокойной и мирной стране»
07.11.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионка мира-2019 по пятиборью Ольга Силкина сообщила о том, кого поддерживает ее семья.
– Вам предлагали подписать открытое письмо спортсменов?
– Нет, ни разу такого разговора не было. Знаю, что письмо есть, я его просмотрела. Если бы мне предложили его подписать, отказалась бы.
– Не согласны с заявленными требованиями?
– Я их даже не знаю, не изучала. Просто вся моя семья поддерживает Александра Григорьевича Лукашенко. Я за него. Нас здесь все устраивает. Да, были тяжелые моменты в жизни, но самое главное, что мы живем в спокойной и мирной стране, – сказала Силкина.
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Чемпионка мира-2019 по пятиборью Ольга Силкина сообщила о том, кого поддерживает ее семья.
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