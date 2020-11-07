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Макслайн – первая лига. 25-й тур. «Лида» принимает «Спутник», «Гранит» – «Гомель» и другие матчи
07.11.2020 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
7 и 8 ноября состоятся матчи 25-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
Макслайн – первая лига
25-й тур
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7 и 8 ноября состоятся матчи 25-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
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