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Макслайн – первая лига. 25-й тур. «Лида» принимает «Спутник», «Гранит» – «Гомель» и другие матчи

07.11.2020 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

7 и 8 ноября состоятся матчи 25-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».

Макслайн – первая лига

25-й тур

Лида – Спутник
Дата проведения
7 ноября, 14.00, «Юность»
Онлайн матча
Ошмяны – Локомотив Гомель
Дата проведения
7 ноября, 14.30, «стадион ФОК»
Онлайн матча
Гранит – Гомель
Дата проведения
7 ноября, 15.00, «Полесье»
Онлайн матча
Орша – Волна
Дата проведения
7 ноября, 15.15, «Городской»
Онлайн матча
Слоним 2017 – Арсенал Дзержинск
Дата проведения
8 ноября, 14.00, «Юность»
Онлайн матча
Сморгонь – Крумкачы
Дата проведения
8 ноября, 14.15, «Юность»
Онлайн матча
Химик Светлогорск – Нафтан
Дата проведения
8 ноября, 14.30, «Химик»
Онлайн матча

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

 
Теги: Гомель
 
 
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7 и 8 ноября состоятся матчи 25-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
 
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