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Олег Тактаров: «Был недавно в Украине и не увидел там ни одного человека, который бы плохо сказал о России или Путине»
07.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ветеран ММА
«Я за 25 лет насмотрелся всего: рассказывают одно и то же, но ничего не происходит. Тема Украины не сходит с уст Соловьева.
Я был недавно в Украине и не увидел там ни одного человека, который бы плохо сказал о России или о президенте Путине.
О чем разговаривать дальше, если у нас под боком вранье? Правительство Украины вводит обязательный украинский язык и зарабатывает на этом. Обычные люди как жили, так и живут.
Если политики не будут нагнетать истерию, то не смогут зарабатывать деньги на борьбе с ветряными мельницами. Я месяц не смотрел телевизор и ничего от этого не потерял совершенно», – заявил Тактаров.
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Олег Тактаров: «Был недавно в Украине и не увидел там ни одного человека, который бы плохо сказал о России или Путине»
Ветеран ММА Олег Тактаров рассказал о своих впечатлениях от посещения Украины.
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