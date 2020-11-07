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Умер один из ведущих спортивных врачей Беларуси Белан. У него был COVID-19
07.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Умер один из ведущих спортивных врачей страны Валерий Иванович Белан.
Соболезнования родным и близким выразили хоккеист Илья Казнадей, баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина.
По информации Снытиной, Белан умер из-за COVID-19.
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Умер один из ведущих спортивных врачей страны Валерий Иванович Белан.
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