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Единая лига ВТБ. «Автодор» на выезде сыграет с «Цмокі-Мінском»
07.11.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Зенит – 5-0, Парма – 2-0, Локомотив-Кубань – 5-1, ЦСКА – 4-1, УНИКС – 2-1, Нижний Новгород – 2-1, Автодор – 2-2, Химки – 2-4, Цмокі-Мінск – 1-2, Зелена-Гура – 1-4, Астана – 2-4, Калев – 0-4, Енисей – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В субботу, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» на выезде сыграет с белорусским «Цмокі-Мінском».
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