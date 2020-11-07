ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канадский защитник Мерфи перейдет в минское «Динамо» («ТрэшХоккей»)

07.11.2020 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «ТрэшХоккею», минское «Динамо» собирается пригласить канадского защитника Райана Мерфи.

Ожидается, что с 27-летним игроком подпишут месячный контракт.

В КХЛ Мерфи выступал за «Нефтехимик». В прошлом сезоне он сыграл за нижнекамцев 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 (8+15) балла. В четырех играх плей-офф ему ни разу не удалось совершить результативных действий. Отметим, что Мерфи мог появиться в Минске еще в межсезонье, но тогда выбор был сделан в пользу Бреннана Менелла.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно «ТрэшХоккею», минское «Динамо» собирается пригласить канадского защитника Райана Мерфи.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Единая лига ВТБ. «Автодор» на выезде сыграет с «Цмокі-Мінском»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика