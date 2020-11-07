Канадский защитник Мерфи перейдет в минское «Динамо» («ТрэшХоккей»)

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно « ТрэшХоккею », минское «Динамо» собирается пригласить канадского защитника Райана Мерфи.

Ожидается, что с 27-летним игроком подпишут месячный контракт.

В КХЛ Мерфи выступал за «Нефтехимик». В прошлом сезоне он сыграл за нижнекамцев 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 (8+15) балла. В четырех играх плей-офф ему ни разу не удалось совершить результативных действий. Отметим, что Мерфи мог появиться в Минске еще в межсезонье, но тогда выбор был сделан в пользу Бреннана Менелла.