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Канадский защитник Мерфи перейдет в минское «Динамо» («ТрэшХоккей»)
07.11.2020 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно «
Ожидается, что с 27-летним игроком подпишут месячный контракт.
В КХЛ Мерфи выступал за «Нефтехимик». В прошлом сезоне он сыграл за нижнекамцев 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 (8+15) балла. В четырех играх плей-офф ему ни разу не удалось совершить результативных действий. Отметим, что Мерфи мог появиться в Минске еще в межсезонье, но тогда выбор был сделан в пользу Бреннана Менелла.
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Как стало известно «ТрэшХоккею», минское «Динамо» собирается пригласить канадского защитника Райана Мерфи.
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