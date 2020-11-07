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«Нефтехимик» расторг контракт с Граборенко. Причина – снижение уровня игры и недостаток физической формы
07.11.2020 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нефтехимик» расторг контракт с белорусским защитником Романом Граборенко
Причина – снижение уровня игры и недостаток физической формы игрока,
В текущем сезоне Граборенко принял участие в 9 матчах и набрал 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «- 6».
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«Нефтехимик» расторг контракт с Граборенко. Причина – снижение уровня игры и недостаток физической формы
Нефтехимик» расторг контракт с белорусским защитником Романом Граборенко Причина – снижение уровня игры и недостаток физической формы игрока, сообщает...
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