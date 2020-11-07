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"Неман" разгромил "Смолевичи" в чемпионате Беларуси
07.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Футболисты гродненского "Немана" обыграли "Смолевичи" в чемпионате Беларуси по футболу, сообщает Sputnik.
Поединок 28-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси "Смолевичи" – "Неман" состоялся в субботу. Гости были сильнее со счетом 4:1. В составе победителей дублями отметились Павел Забелин (15-я и 32-я минуты) и Гегам Кадимян (38-я и 59-я). У хозяев – Леонид Ханкевич (77-я).
После 28 туров гродненцы с 50 баллами занимают третье место в таблице. "Смолевичи", которые досрочно покинули "вышку", на последней строчке с 14 очками.
Следующий матч "Смолевичи" проведут 22 ноября дома против мозырской "Славии". "Неман" в этот же день примет на своем поле "Слуцк".
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Гродненцы временно поднялись на третье место в таблице, а "Смолевичи" замыкают ее.
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