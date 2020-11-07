"Неман" разгромил "Смолевичи" в чемпионате Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Футболисты гродненского "Немана" обыграли "Смолевичи" в чемпионате Беларуси по футболу, сообщает Sputnik.

Поединок 28-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси "Смолевичи" – "Неман" состоялся в субботу. Гости были сильнее со счетом 4:1. В составе победителей дублями отметились Павел Забелин (15-я и 32-я минуты) и Гегам Кадимян (38-я и 59-я). У хозяев – Леонид Ханкевич (77-я).

После 28 туров гродненцы с 50 баллами занимают третье место в таблице. "Смолевичи", которые досрочно покинули "вышку", на последней строчке с 14 очками.

Следующий матч "Смолевичи" проведут 22 ноября дома против мозырской "Славии". "Неман" в этот же день примет на своем поле "Слуцк".