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"Неман" разгромил "Смолевичи" в чемпионате Беларуси

07.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Футболисты гродненского "Немана" обыграли "Смолевичи" в чемпионате Беларуси по футболу, сообщает Sputnik.

Поединок 28-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси "Смолевичи" – "Неман" состоялся в субботу. Гости были сильнее со счетом 4:1. В составе победителей дублями отметились Павел Забелин (15-я и 32-я минуты) и Гегам Кадимян (38-я и 59-я). У хозяев – Леонид Ханкевич (77-я).

После 28 туров гродненцы с 50 баллами занимают третье место в таблице. "Смолевичи", которые досрочно покинули "вышку", на последней строчке с 14 очками. 

Следующий матч "Смолевичи" проведут 22 ноября дома против мозырской "Славии". "Неман" в этот же день примет на своем поле "Слуцк".

 
Теги: Минск
 
 
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Гродненцы временно поднялись на третье место в таблице, а "Смолевичи" замыкают ее.
 
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