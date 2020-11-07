«Ростик, мы с тобой». Игроки дублирующего состава «Городеи» поддержали Шавеля, который был задержан на акции протеста

Источник материала: Tribuna.com

Футболисты дублирующего состава футбольного клуба «Городея» поддержали своего партнера по команде Ростислава Шавеля, который был задержан 1 ноября на акции протеста.

Напомним, что форвард был арестован на 13 суток.

Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток.

В интервью Tribuna.com Ростислав рассказывал о своем первом аресте.

Арестованного игрока «Городеи» Шавеля поддержали Кутузов, Шкурин, Сигневич, Гайдучик и другие футболисты



