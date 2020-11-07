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«Ростик, мы с тобой». Игроки дублирующего состава «Городеи» поддержали Шавеля, который был задержан на акции протеста
07.11.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболисты дублирующего состава футбольного клуба «Городея» поддержали своего партнера по команде Ростислава Шавеля, который был задержан 1 ноября на акции протеста.
Напомним, что форвард был арестован на 13 суток.
Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток.
В интервью Tribuna.com Ростислав
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«Ростик, мы с тобой». Игроки дублирующего состава «Городеи» поддержали Шавеля, который был задержан на акции протеста
Футболисты дублирующего состава футбольного клуба «Городея» поддержали своего партнера по команде Ростислава Шавеля, который был задержан 1 ноября на акции...
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